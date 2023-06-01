新生ゼロワンの女子部「ガールズプロレスリングＲｏｓｅ」が、異色の新人オーディションを開催する。３度のプレ旗揚げ大会を経て４月２５日に東京・板橋で旗揚げ戦を行い、９日には第２弾の新木場大会を予定している。所属選手は真白優希と堀このみ、練習生の七世真理子の３人で、旗揚げ戦は真白一人が出場するという異例の事態となった。そうした中で、メンバー増強のため新人女子レスラーのオーディションを敢行する。応募の