憲法記念日の3日、名古屋市内で、憲法改正に反対する集会が行われました。 【写真を見る】高市総理憲法改正に意欲を示す中 名古屋で反対デモや集会も 昭和区の名古屋市公会堂では、現在の憲法の成り立ちについて説明する「市民のつどい」が行われ、落語家の林家三平さんらが戦時下の落語や言論統制に関する講演を行いました。 また高市総理が憲法改正に意欲を示す中、夕方には、憲法改正に反対する市民ら約750人が鶴舞公園から