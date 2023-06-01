◆米大リーグカージナルス―ドジャース（３日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・カージナルス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。今季ワースト１４打席連続無安打中。ロバーツ監督も「この２試合は少し追いかけ気味になっている」と心配しているだけに、流れを変える５戦ぶり７号で、長いトンネルを抜け出したいところだ。相手先発は