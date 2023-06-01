1975（昭和50）年5月4日、阪急のルーキー山口高志投手が、平和台球場で太平洋を4安打に抑えて完投、4勝目を挙げた。ダイナミックなフォームからプロ野球屈指の速球を投げ込み、この年は12勝で新人王、日本シリーズMVP。その後はリリーフに転向して78年には13勝14セーブを挙げ、阪急の黄金期を支えた。