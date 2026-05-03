エールディヴィジ 25/26の第32節 フォルトゥナ・シッタルトとフェイエノールトの試合が、5月3日21:30にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。 フォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、ランス・デュイベスティン（MF）、モハメッド・イハッタレン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺