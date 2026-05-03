エールディヴィジ 25/26の第32節 ズウォレとヘラクレス・アルメロの試合が、5月3日21:30にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。 ズウォレはコーエン・コストンス（MF）、カイ・デローイ（FW）、タイス・オースティング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはルカ・クレノビッチ（FW）、マリオ・エンゲルス（FW）、ワリド・ウルド