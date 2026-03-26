プレミアリーグ 25/26の第35節 ボーンマスとクリスタルパレスの試合が、5月3日22:00にバイタリティー・スタジアムにて行われた。 ボーンマスはエバニウソン（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、イエレミ・ピノ（FW）、ヨルゲン・ラルセン（F