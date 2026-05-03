現地５月３日に開催されたプレミアリーグ第35節で、鎌田大地を擁する14位のクリスタル・パレスが、８位のボーンマスと敵地で対戦。主力として活躍を続ける鎌田が、３日前にポーランドで行なわれたカンファレンスリーグ準決勝の第１レグ、シャフタール戦（３−１）に続いて先発した。パレスは中２日なのに対し、ボーンマスは中10日。日程面に大きな偏りがあるなか、９分にオウンゴールで先制点を献上する。CKの守備時に必死にク