【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが5月6日に発売する9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」に収録される新曲「Rondo」が、5月4日に先行配信された。 ■「Rondo」はBE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバー 混迷する時代の中、ダンスと音楽を武器にシーンを切り拓いてきたBE:FIRSTが、TOKYOから世界を躍らせる。 日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサー・Chaki Zuluが手