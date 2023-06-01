【イタジャガ 名探偵コナン vol.6】 5月4日 発売 価格：171円 対象年齢：15才以上 バンダイは、スナック菓子「イタジャガ 名探偵コナン vol.6」を5月4日に全国量販店の菓子売場等で発売する。価格は171円。 本商品は、「名探偵コナン」のコレクションカード付き板状スナック第6弾。カードは全30種が用意されている。スペシャルカードは、江戸