全国有数のこいのぼりの生産地として知られる埼玉県加須市の市民平和祭で、３日、全長１００メートルの「ジャンボこいのぼり」が掲げられた。遊泳は午前と午後の計２回行われ、会場となった利根川河川敷緑地公園には約７万人（実行委員会事務局発表）の観客が詰めかけた。町おこしの一環として１９８９年から行われているイベント。今回掲げられた４代目は重さ３３０キロで、目と口は直径１０メートル。こいのぼりはアームの長