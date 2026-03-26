BE:FIRST 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの5月6日に発売される9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」収録の新曲「Rondo」が5月4日に先行配信された。混迷する時代の中、ダンスと音楽を武器にシーンを切り拓いてきたBE:FIRSTが、TOKYOから世界を躍らせる。日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサーChaki Zuluが手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビー