◆オランダリーグ第３２節シッタート１―２フェイエノールト（３日）フェイエノールト所属の日本代表ＦＷ上田綺世、同ＤＦ渡辺剛がシッタート戦にそろって先発し、２―１での勝利に貢献した。立ち上がりからフェイエノールトペースで試合が進み、前半１１分には右からのクロスを得点ランク首位２５得点をマークしている上田がエリア内フリーで受けるも、左足シュートは枠から外れてしまう。その後も上田は体を張ったポス