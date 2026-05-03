3日午後11時42分ごろ、福島県、茨城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の白河市といわき市、茨城県の北茨城市です。【各地の震度詳細】■震度1□福島県白河市いわき市□茨城県北茨城市気