エールディヴィジ第32節が3日に行われ、日本代表FW上田綺世と同DF渡辺剛が所属するフェイエノールトは敵地でフォルトゥナ・シッタートと対戦した。今シーズンのエールディヴィジはすでにPSVのリーグ優勝が決定。現在は来シーズンの欧州大会出場権争いと残留争いに注目を集めている。フェイエノールトは31試合が消化したリーグ戦で勝ち点「58」の2位。前日に試合を行った3位NECと4位アヤックスが勝ち点を落としており、その差を