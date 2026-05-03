今年は憲法の公布から８０年の節目にあたる。旧憲法時代の戦中に幼少期を過ごし、後に「憲法の番人」と呼ばれる最高裁の長官を務めた島田仁郎さん（８７）が３日の憲法記念日に合わせて取材に応じ、「平和や基本的人権を尊ぶ現憲法の精神は世界に誇れるもので、大切にしなければならない」と力説した。（中川慎之介）１９４６年、母から「日本はもう戦争しないことになったよ」小学２年生だった１９４６年１１月３日、新憲法が