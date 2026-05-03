現地５月３日開催のエールディビジ第32節で、上田綺世と渡辺剛が所属する２位のフェイエノールトが、12位のフォルトゥナ・シッタルトと敵地で対戦した。日本人コンビが揃って先発したフェイエノールトは12分に決定機。右サイドを抜け出したハジ・ムサのワンタッチの折り返しに２試合連続ゴール中の上田がダイレクトで合わせるも、枠を捉えられない。17分にはロングボールからシーアハウスに抜け出され、ラストパスを受けたダ