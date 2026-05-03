◇オランダ1部フェイエノールト2―1シッタート（2026年5月3日オランダ・シッタート）フェイエノールトのDF渡辺剛が今季リーグ戦2点目のゴールで逆転勝利に貢献した。敵地でシッタートと対戦。後半6分に先制を許したが、同35分に退場で相手が10人になると、4分後に渡辺が同点弾。FW上田綺世のヘディングシュートを相手GKがかろうじて弾いたところに渡辺が詰め、頭で押し込んだ。今季公式戦では5点目となった。チームは