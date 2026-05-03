堤真一、山田裕貴、有村架純出演のＴＢＳドラマ「ＧＩＦＴ」第４話が３日に放送された。「ブレイズブルズ」の練習場で、坂東拓也（越山敬達）が激突して転倒したところに、母・陽子が乗り込んできた。強引に息子を連れて帰り、過剰な反応を示した。演じていたのは女優西尾まり（５２）だった。かつては「草燃える」「パパはニュースキャスター」などで活躍した天才子役出身。ネットでも話題となり「西尾まりさんいい演技