◆卓球世界選手権団体戦第６日（３日、英ロンドン）決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦が行われ、橋本帆乃香（デンソー）、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）で臨んだ世界ランク２位の日本女子は、同ランク４位の強敵ドイツに３―１で勝利し、３戦全勝でグループ２を首位通過した。シングルスで先に３勝したチームが勝つ方式で争われ、初戦の橋本が２―３で落とした。流れを戻したい２番手、張本美の