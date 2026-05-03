歌舞伎俳優の市川團十郎が３日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「團菊祭五月大歌舞伎」（２７日・千秋楽）の夜の部「助六由縁江戸桜（すけろくゆかりのえどざくら）」で主人公の花川戸助六実は曽我五郎を演じた。市川宗家に伝わる歌舞伎十八番の中でも屈指の人気演目。紫の鉢巻きを締め、蛇の目傘を手に花道から登場すると「成田屋！」の大向こうが響き、大きな拍手に包まれた。悪態をつき、髭の意休（市川男女蔵）に刀を抜かせ