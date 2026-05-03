茂木外務大臣は3日、訪問先のケニアで今後のアフリカ外交について演説し、平和の実現や双方の経済成長のため、連携を強化していく考えを示しました。茂木外務大臣は演説で、10年前に当時の安倍総理がケニアで初めて「自由で開かれたインド太平洋」を提唱したことに触れ、アフリカに平和と繁栄の機会を提供することで「共に強く豊かになっていく」と強調しました。アフリカ大陸における平和の実現に向け、▼今年3月に外務省に新設さ