プレミアリーグのウォルバーハンプトンの本拠地モリニュー・スタジアムで、試合中に一部スタンドが封鎖される事態が発生した。英『ザ・サン』が伝えている。問題が起きたのは、2日のプレミアリーグ第35節サンダーランド戦の最中だという。スタジアムの一角となる「サウスバンク」上部の屋根付近から部品が落下。安全上の懸念が生じたため、クラブは該当エリアの観客を退避させ、座席を一時的に使用不可とした。照明やスピーカ