[5.3 ブンデスリーガ第32節](ミレントア・シュタディオン)※22:30開始<出場メンバー>[ザンクト・パウリ]先発GK 22 ニコラ・バシリDF 3 カロル・メッツDF 5 ハウケ・バールDF 15 安藤智哉MF 7 ジャクソン・アーバインMF 8 エリック・スミスMF 10 ダネル・シナニMF 11 アルカディウシュ・ピルカMF 16 藤田譲瑠チマMF 21 ラース・リツカFW 27 アンドレアス・フントンジ控えGK 1 ベン・フォルDF 4 ダビド・ネメスDF 23 ルイス・