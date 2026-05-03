ラ・リーガ 25/26の第34節 セルタとエルチェの試合が、5月3日21:00にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。 セルタはフェラン・ジュルガ（FW）、ウーゴ・アルバレス（MF）、イアゴ・アスパス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアンドレ・シルバ（FW）、アルバロ・ロドリゲス（FW）、アドリア・ペドロサ（DF）らが先発に名を連ねた。 14分に試合が動