今年56歳を迎える人気芸人がと登場し、看板ネタを披露。千鳥のノブが「素晴らしい」「綺麗！」と大絶賛する一幕があった。【映像】今年56歳を迎える人気芸人の“キレッキレの動き”『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには鈴木ユリアが出演した。賞レー