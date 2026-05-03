歌舞伎俳優の尾上松緑が３日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「團菊祭五月大歌舞伎」（２７日・千秋楽）に出演し、長男・尾上左近の３代目尾上辰之助襲名を支えた。昼の部「寿曽我対面（ことぶきそがのたいめん）」では後見として息子をサポート。夜の部「鬼一法眼三略巻菊畑（きいちほうげんさんりゃくのまききくばたけ）」の劇中口上では「３代目辰之助を末永く、温かく、ご後援のほど、お願い申し上げます」と観客に呼び