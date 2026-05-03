【ロンドン共同】卓球の世界選手権団体戦は3日、ロンドンで決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦が行われ、女子の日本はドイツに3―1で勝ち、3戦全勝で組1位を決めた。第1試合で橋本帆乃香（デンソー）が敗れたが、張本美和（木下グループ）らが3勝した。シングルスで先に3勝したチームが勝つ方式で争われ、4チームずつ2組に分かれて総当たりで実施。男女各32チームによる決勝トーナメントは4日から始まる。