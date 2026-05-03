タレント大沢あかね（40）が、3日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、夫のお笑いタレント劇団ひとり（49）との結婚エピソードを明かした。ひとりに対しては、結婚前から「ちょっといいなと思っていて」と、好感を持っていたという。そんな中で突然、結婚相手として意識した瞬間を振り返った。「家でテレビを見ていたら、CMに彼が出てきて。その時にビビビと来て、“あっ、私、この人と