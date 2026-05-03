【ロンドン＝市川大輔】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国と非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の有志７か国は３日、オンラインで会合を開き、６月から原油生産目標を日量約１８万８０００バレル引き上げることで合意した。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の脱退後初の開催で、原油の供給不安に対応するため３か月連続で増産を決めた。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けて、中東の原油や石油製品輸出の要衝であるホル