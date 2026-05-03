「ヤクルト２−１２ＤｅＮＡ」（３日、神宮球場）ＤｅＮＡ・石田健大投手が、１２点リードの九回に登板。左肩の肉離れで緊急降板した２０２４年６月６日のオリックス戦（横浜）以来、６９６日ぶりの１軍マウンドとなった。左翼席のベイ党からの「石田コール」に迎えられた左腕。先頭の武岡に右越えソロを浴びるなどし１回を２安打２失点だったが、相川監督は「まずは１軍で投げられたことは非常に良かったと思いますし、また