気象台は、午後11時10分に、暴風警報を室戸市、東洋町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】高知県・室戸市、東洋町に発表 3日23:10時点東部では、4日未明まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■室戸市□暴風警報【発表】4日未明にかけて警戒風向南西・陸上最大風速20m/s・海上最大風速25m/s■東洋町□暴風警報【発表】4日未明にかけて警戒風向南西・陸上最大風速20m/s・