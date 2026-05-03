巨人・山崎が右肩の違和感で降板。球団が３日、発表した。ジャイアンツタウンスタジアムで行われた広島との二軍戦に先発し、一回に先頭打者へ２球を投げたところで異変を訴えて交代した。３月１５日に右肩のコンディション不良で故障班に合流し、今回が約２か月ぶりの実戦登板だった。山崎は降板後、「僕もまだ（状態が）わからない」と話した。