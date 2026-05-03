タレント大沢あかね（40）が、3日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、夫のお笑いタレント劇団ひとり（49）との関係性について語った。09年に23歳で結婚。今は15歳長女、9歳長男、7歳次女、3児の母になった。18年から約3年間は、育児に専念した時期もあった。子供に厳しめに接するのが、大沢の役割だという。「パパはただただ甘いですよ。子供がかわいいから。私が“宿題やったの？片付け