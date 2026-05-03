俳優の中尾明慶（37）が3日、自身のインスタグラムを更新。妻で女優の仲里依紗（36）から寝室を別にしたいと提案されたことを明かした。「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」と打ち明けた中尾。「これは私が悪いのでしょうか…」と続け、2つのベッドにまたがって爆睡する衝撃の寝相を披露。「でも私には記憶がございません」とユーモアたっぷりに記した。フォロワーからは「里依紗ちゃんと離れたくないみたい