巨人・泉口が実戦復帰。３日、ジャイアンツタウンスタジアムで広島との二軍戦に３番遊撃で先発し、左中間二塁打を放つなど３打数２安打だった。４月２１日の試合前練習で打球が顔に当たり、脳しんとうなどで出場選手登録を抹消されていた。阿部監督は４日のヤクルト戦から合流させる見通しを示し、出場選手登録については「（３日の）試合が終わって、どういう状況かを確認してから」と話した。