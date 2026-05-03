バッテリィズのエースが、給料日からわずか4日後、今月の残りの生活費を明かし、千鳥のノブが「やばいよ」などと驚くヒトコマがあった。【映像】エースの今月の残りの生活費『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。この日はボートレース好きのための企画「フナフェ