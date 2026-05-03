中国外交部の報道官は5月3日、ウズベキスタンのアリポフ首相が中国政府の招きに応じて今月6日から7日にかけて中国を訪問し、劉国中副総理と中国・ウズベキスタン政府間協力委員会第8回会議を共同主宰すると発表しました。（提供/CGTN Japanese）