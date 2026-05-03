女優の寺島しのぶ（53）が3日、自身のインスタグラムを更新し、東京・歌舞伎座の「團菊祭五月大歌舞伎」初日の着物姿を公開した。「歌舞伎座初日。三代目尾上辰之助さんの誕生です。おめでとう御座います」と尾上左近改め三代目尾上辰之助の襲名披露興行が始まったことに触れ、明るい黄色の着物姿の自撮りショットと長男の歌舞伎俳優・尾上眞秀との2ショットを投稿。「本日は龍の帯を締めました。眞秀の初舞台の時辰年の眞秀