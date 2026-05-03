女優本田望結（２１）が２日に横浜市内で開催された「第４回横浜国際映画祭」のレッドカーペット＆船上パーティーに出席した。本田はセレクション作品、映画「カーリングの神様」の主演俳優として参加した。共演の田中麗奈、川口ゆりならと一緒に登壇した。昨年は１０キロのダイエットでも話題に。美しく体にぴったりした赤いベルベットのドレス姿で、長い髪をポニーテールにまとめていた。スリットスカートからのぞくハイ