豊田ルナ 映画『シーシュポスたちのまなざし』に出演する豊田ルナ、平野宏周、細田善彦、そして井上博貴監督が２日、横浜市内で行われた「第4回横浜国際映画祭」レッドカーペットに登場した。胸元が大胆に開いたドレス姿で登壇した豊田は本作で映画初主演を飾っている。本作は、いじめやSNSによる⾵評被害、地⽅コミュニティの閉鎖性など、世界中で問題視されている社会的テーマを題材にした完全オリジ