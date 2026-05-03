田中麗奈 田中麗奈が２日、横浜市内で行われた「第4回横浜国際映画祭」レッドカーペットに登場した。田中はこの日、美しさが際立つワンショルの黒のドレス姿で登場。「沖で待つ」「カーリングの神様」の２作品でステージに立ち、フォトコールに応じた。