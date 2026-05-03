女優の松本菜奈実が3日、自身のインスタグラムを更新し、Jリーグを生観戦したことを報告した。 【写真】すんごいボリューム！スタジアムでドキドキのぴったりワンピ 「浦和レッズとジェフ!」とだけコメント。同日、さいたま市の埼玉スタジアムで開催された地域リーグラウンド第14節「浦和レッズvsジェフユナイテッド市原・千葉」を観戦した様子を投稿した。 水色ノースリーブのワンピ}