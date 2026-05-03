タレント大沢あかね（40）が、3日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、美容に目覚めたきっかけを語った。お笑いタレント劇団ひとりと23歳で結婚し、今は15歳長女、9歳長男、7歳次女、3児の母でもある大沢。一方で、近年は遅咲きの美肌ぶりが注目されている。子育てに追われる日々で、仕事も「3人目を産んで2年くらいお休みしていた」という。「自分と向き合う時間が一切なくて。ズボラな