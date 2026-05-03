【サマルカンド共同】片山さつき財務相は3日、日中韓とASEANの財務相・中央銀行総裁会議後の記者会見で「地域協力の必要性で一致した。助け合いながらサプライチェーン（供給網）多様化などに取り組む」と述べた。