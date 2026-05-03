ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートで個人・団体ともに銀メダルを獲得。３月の世界選手権で有終の美を飾った坂本花織さんが、３日放送の日本テレビ系「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ」（日曜・午後９時）に出演した。大会期間中はＳｉｘＴＯＮＥＳが歌う同局系の２０２６年アスリート応援ソング「一秒」を「めっちゃ聴いてました」と坂本さん。「メイクとか髪の毛とかをやってる時に聴いてました。そうい時は緊張する