歌手・俳優の稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の「新しい地図」と日本財団が共同運営する「LOVE POCKET FUND」（愛のポケット基金）が支援した石川県輪島市の交流拠点「らいか堂」で3日に開所式が行われた。【写真】能登で祝いの際に披露される「まだら」『LOVE POCKET FUND』は、2025年1月の能登半島地震、同年9月の奥能登豪雨の甚大な被害を受け、継続的な支援活動を行ってきた。「らいか堂」は、第5弾支援プロジェクトとなる。