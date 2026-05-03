陸上の静岡国際が3日、静岡県エコパスタジアムで行われ、女子3000メートル障害では、静岡県清水町出身で日本記録保持者の斎藤みう（23＝パナソニック）が日本歴代2位（自己セカンド記録）となる9分31秒83で優勝した。愛知・名古屋アジア大会（9月23日開幕、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）の代表へ向け、きっちり派遣設定記録（9分37秒26）を突破した。昨年の世界選手権東京大会に出場した斎藤が日本記録保持者の貫禄を見せ、地