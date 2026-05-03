「ヤクルト２−１２ＤｅＮＡ」（３日、神宮球場）ヤクルトは投打の歯車がかみ合わなかった。投手陣が今季ワースト１２失点と炎上して大敗。対ＤｅＮＡ戦は開幕から７戦７勝と圧倒的な強さを見せてきたが、８戦目で今季初黒星を喫した。投手陣が打ち込まれた。リリーフ陣は七回からの３イニングで大量９失点。丸山翔が４失点した九回にはブルペンの負担も考慮され野手が急きょ、マウンドに上がることも検討されたほどだ。池山