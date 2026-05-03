ボートレース下関の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ下関ＧＷ特選」は３日、準優勝戦が行われた。向井美鈴（４６＝山口）は９Ｒ、４コースからまくり差して１着。当地は２０２３年２月男女Ｗ優勝戦以来の優出となった。「下関で久々の優出はめちゃくちゃうれしい」と満面の笑みを浮かべた。相棒５２号機は「伸び寄りで出ている。そこは上位だと思う」と伸び足に手応えをつかむ。この機力を武器に一撃を放って、Ｖ奪取を